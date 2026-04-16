映画の内容を文章で説明した、いわゆる“ネタバレ記事”をインターネットに公開した罪に問われたサイト運営会社の代表に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。竹内渉被告は、2023年、映画「ゴジラ-1.0」のセリフを文字で抜き出し、内容を文章で説明した記事を自身のサイトに無断で公開したなどとして、著作権法違反の罪に問われています。東京地裁は16日の判決で、「記事はゴジラを視聴した場合に把握できるセリフや情景、