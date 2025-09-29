極めて洗練され滑らかなパワーデリバリークロスオーバーへ一新した、3代目の日産リーフ。試乗したのは75kWhの駆動用バッテリーを積むモデルで、1度の充電で603km走れると主張される。約130km/hの高速巡航でも、320km以上がうたわれる。【画像】3代目はクロスオーバー新型・日産リーフサイズの近いEVと写真で比較全156枚駆動用モーターは、日産がスリーインワンと呼ぶ新ユニット。インバーターとリダクションギアが一体で、21