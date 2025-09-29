極めて洗練され滑らかなパワーデリバリー

クロスオーバーへ一新した、3代目の日産リーフ。試乗したのは75kWhの駆動用バッテリーを積むモデルで、1度の充電で603km走れると主張される。約130km/hの高速巡航でも、320km以上がうたわれる。

【画像】3代目はクロスオーバー 新型・日産リーフ サイズの近いEVと写真で比較 全156枚

駆動用モーターは、日産がスリーインワンと呼ぶ新ユニット。インバーターとリダクションギアが一体で、217psと36.0kg-mを発揮する。



日産リーフ（欧州仕様）

パワーデリバリーは極めて洗練され、滑らかで心地良い。アクセルペダルを踏み込んでも、圧倒されるほどの勢いは得られないが、期待通りの加速を引き出しやすい。エコ・モードを選ぶと、大幅にパワーが絞られるが。

回生ブレーキは、ステアリングホイール裏のパドルで調整可能。効きの幅はかなり広く、アクセルを緩めるだけで停止できる、ワンペダルドライブにも対応する。

快適な乗り心地 正確で好感触なステアリング

快適性を重視したという日産の主張どおり、乗り心地は良好。19インチ・ホイールにハンコック・タイヤを履いていた試乗車は、確かにスムーズだった。サスペンションは前がマクファーソンストラット式で、後ろはマルチリンク式だ。

アスファルトが荒れた区間ではノイズが多少気になるものの、路面の凹凸は巧みに吸収。普段使いの限り、穏やかな移動空間へ身を預けられる。



日産リーフ（欧州仕様）

柔らかめのサスペンションで、カーブではボディロールが大きめ。それでも、後席の子どもがクルマ酔いするほどではないはず。傾きは漸進的で、充分に抑制されている。

ステアリングの反応は、滑らかで正確。路面からの感触が、適度に手のひらへ伝わる。反応は予想しやすく、充分なグリップ力で高速道路での安心感も高い。スポーティなクロスオーバー、というわけではないけれど。

急速充電は150kW チャデモとお別れ

急速充電は最高150kWまでで、近年のEVでは一般的なCCSソケットが備わる。かつての、チャデモ・ソケットとはお別れした。

英国価格は未定だが、駆動用バッテリーが52kWhの仕様で約3万4000ポンド（約673万円）が見込まれる。75kWhでは、約6000ポンド（約119万円）増しになるだろう。



日産リーフ（欧州仕様）

保証は、英国では3年間か9万6000kmまで。トヨタなどが提供する期間と比較すると、短いといわざるを得ない。駆動用バッテリーは、8年間か16万kmまで対象になるが。

魅力は充分 一層高度な技術も欲しい

充分な魅力を秘めて生まれ変わった、3代目リーフ。ルノー・メガーヌ E-テック・エレクトリックともプラットフォームは共有するが、日産車らしさが醸し出されている。角度によってはレトロフューチャーな雰囲気が香る、スタイリングも好ましい。

一方、技術的には、ゲームチェンジャーといえる内容ではないだろう。EVを牽引してきた歴史あるモデルだけに、これは少し残念ではある。



日産リーフ（欧州仕様）

それでも価格価値には優れ、選択肢へ加えたくなる電動ハッチバックへ仕上がっている。グレートブリテン島の工場でも生産されるため、英国人への訴求力はライバルより高いことも事実。グローバル市場全体での競争は、楽ではないかもしれないが。

◯：スマートなスタイリング 洗練度の高い走り 優れた電費

△：初代リーフへ並ぶインパクトはないかも やや狭めの後席

英国価格：約4万ポンド（約792万円／予想）

全長：4350mm

全幅：1810mm

全高：1550mm

最高速度：−km/h

0-100km/h加速：−秒

航続距離：603km

電費：8.0km/kWh（予想）

CO2排出量：−g/km

車両重量：2220kg

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：75.0kWh

急速充電能力：150kW（DC）

最高出力：217ps

最大トルク：36.0kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動