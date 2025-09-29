グラッドキューブが後場カイ気配スタートとなっている。正午ごろ、アリババ＜BABA＞グループのアリババクラウドと業務提携し、デジタルマーケティング領域における生成ＡＩソリューションの共同開発を開始したと発表しており、好材料視されている。 今回の提携は、両社の技術力を融合させることで、生成ＡＩを活用した広告画像・動画の自動制作や、ＡＩアバターを活用した業務効率化を