ストリングスホテル 名古屋では、大聖堂が見えるレストラン「グラマシースイート」にて、2025年9月13日（土）から10月15日（水）までの期間限定で、栗や紫芋など秋の味覚を用いたお月見気分のアフタヌーンティー「グラマシーアフタヌーンティー 〜お月見〜」を販売しています。アフタヌーンティーは、2色団子やうさぎ型最中をはじめ、うさぎが満月を見上げているような柚子ムース、モンブランタルト、カシスとオレンジのムース、紫