お笑い芸人のとにかく明るい安村（43歳）が、9月19日に放送されたバラエティ番組「有田哲平とコスられない街」（TBS系）に出演。最近、車を購入したと明かしたが、「免許持ってないんですけど」と語った。番組は今回、安村のホームタウンである東京・経堂のグルメを紹介。訪れた飲食店で料理を待つ間、安村が「車買いました、この間。スバルのフォレスターを」と明かしたが、すぐに「免許持ってないんですけど」と話し、タレント・