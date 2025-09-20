¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢600Ëü±ß¤Î¼Ö¹ØÆþ¡ÖÌÈµö»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡Ê43ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¶á¡¢¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÌÈµö»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢°ÂÂ¼¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¡¦·ÐÆ²¤Î¥°¥ë¥á¤ò¾Ò²ð¡£Ë¬¤ì¤¿°û¿©Å¹¤ÇÎÁÍý¤òÂÔ¤Ä´Ö¡¢°ÂÂ¼¤¬¡Ö¼ÖÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤³¤Î´Ö¡£¥¹¥Ð¥ë¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤ò¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¡ÖÌÈµö»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¡Ö¤³¤ï¤Ã¡ª¡×¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦ÍÅÄÅ¯Ê¿¤â¡Ö¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¡¢°ìÆ±¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£
°ÂÂ¼¤Ï¡ÖÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¡¢¼è¤Ã¤Æ¤ëÅÓÃæ¤Ç¡£Àè¤ËÇã¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡×¤È¡¢¶µ½¬½ê¤Ë¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¡¢ÍÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«·ÝÇ½¿Í¤À¤Ê¤¡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡Ö600Ëü±ß¡Ê¢¨¥ª¥×¥·¥ç¥ó¹þ¤ß¤Î²Á³Ê¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÍÅÄ¤Ï¡ÖÌÈµö¼è¤ë¤Î¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¾å¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡© ¾¡¼ê¤Ë¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤¬¡¢°ÂÂ¼¤Ï¡Ö¡Ê¶µ½¬½ê¤Ë¡Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¹¤è¡£¤¤¤¤¤«¤Ê¤¡¡Ä¤È¤«¡£¹Ô¤¯¤ÎÌÌÅÝ½¤¯¤Æ¡Ä¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼è¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¾õ¶·¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê°ÂÂ¼¤Ë¡¢ÍÅÄ¤Ï¡Ö²Ô¤®»Ï¤á¤¿¤Í¤§¡×¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ô¤¤¤Ç¤ë¡×¤È´¶ÁÛ¤òÏ³¤é¤¹¤È¡¢°ÂÂ¼¤ÏÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ë¥ä¤Ä¤¤¤¿¡£
