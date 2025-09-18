１８日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比１２０円高の４万４９１０円と反発して始まった。 前日の米株式市場では、ＮＹダウは２６０ドル高と反発。ナスダック総合株価指数は続落した。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では市場の大方の予想通り０．２５％の利下げが決まった。ＦＯＭＣ参加者の政策金利見通しを受け、年内にあと２回の利下げが行われるとの見方が広がり、米国株のサポート要因となった。一方、