１８日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比１２０円高の４万４９１０円と反発して始まった。



前日の米株式市場では、ＮＹダウは２６０ドル高と反発。ナスダック総合株価指数は続落した。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では市場の大方の予想通り０．２５％の利下げが決まった。ＦＯＭＣ参加者の政策金利見通しを受け、年内にあと２回の利下げが行われるとの見方が広がり、米国株のサポート要因となった。一方、エヌビディア＜ＮＶＤＡ＞は中国当局が同社製半導体の購入停止を同国ＩＴ大手に求めたと報じられて下落した。ドル円相場はＦＯＭＣの結果発表後に一時１ドル＝１４５円台半ばまでドル安・円高に振れた後、米長期金利の上昇を背景にドル買い・円売りが加速し、１４７円台に乗せる場面があった。東京市場では足もとのドル高・円安基調が輸出関連株の支えとなっているほか、ＦＯＭＣを通過したことへの安心感も加わり、買いが優勢となっている。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

