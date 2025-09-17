ロンドン序盤、ややドル買いの動きドル円一時１４６．６８レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ややドル買いの動きがみられている。ドル円は146.68レベルに本日の高値を伸ばしている。ユーロドルは1.1838レベル、ポンドドルは1.3630レベルにそれぞれ本日の安値を広げている。前日のドル売りに小幅の調整が入る格好。基本的には米ＦＯＭＣ待ちの姿勢となっている。 USD/JPY146.63EUR/USD1.1841GBP/USD1