スプリンターズステークス（G1・芝1200m）に出走予定の香港馬・ラッキースワイネス（せん7）が、16日に輸入検疫のため、成田空港経由で競馬学校国際厩舎（千葉県白井市）に到着した。【香港スプリント】ラッキースワイネスがG1・4勝目…日本勢は着外「変わらず元気」ツィーカン・シェク調教助手は「到着時の馬の様子は、香港にいるときと変わらず元気です。今後の調教については、現状調教師から指示はされていませんが、馬の