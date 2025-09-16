【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 先週のまとめ 先週初めの円安から一転してユーロ売り円高が優勢となった。先週半ばから後半、さらに週明けにかけてはユーロの買い戻しとなったが、先週月曜日に付けた高値圏には届いておらず、月曜日の高値から火曜日に安値を付けたレンジの中での推移に留まった。先週月曜日の上昇は石破首相退陣を受けた円全面安によるもの。その後の下げは調整の動き、9日の米雇用統計