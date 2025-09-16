USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.466.616.146.61 1MO9.136.696.986.46 3MO9.296.887.487.16 6MO9.266.887.957.37 9MO9.307.008.327.64 1YR9.337.118.557.84 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.957.976.64 1MO7.828.227.04 3MO8.518.577.33