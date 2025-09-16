通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間8％台半ば
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.46 6.61 6.14 6.61
1MO 9.13 6.69 6.98 6.46
3MO 9.29 6.88 7.48 7.16
6MO 9.26 6.88 7.95 7.37
9MO 9.30 7.00 8.32 7.64
1YR 9.33 7.11 8.55 7.84
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.95 7.97 6.64
1MO 7.82 8.22 7.04
3MO 8.51 8.57 7.33
6MO 8.86 8.72 7.40
9MO 9.22 9.05 7.56
1YR 9.41 9.26 7.75
東京時間10:47現在 参考値
ドル円短期ボラはFOMC警戒も直近のレンジ取引もあり、8％台半ばでの推移
