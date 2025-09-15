「BCNランキング」2025年9月1日〜7日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバーMD3Y4J/A（アップル）2位11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルーMD4A4J/A（アップル）3位13インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイMV273J/A（アップル）4位LAVIE Tab T10T1055/KAS（NEC）5位13インチiPad Air Wi-Fi 256GB スペースグレイMV2D3J/A（アップル