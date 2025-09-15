スマホじゃ足りない、PCじゃ重い タブレット端末 人気ランキングTOP10 2025/9/15
「BCNランキング」2025年9月1日〜7日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー
MD3Y4J/A（アップル）
2位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー
MD4A4J/A（アップル）
3位 13インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイ
MV273J/A（アップル）
4位 LAVIE Tab T10
T1055/KAS（NEC）
5位 13インチiPad Air Wi-Fi 256GB スペースグレイ
MV2D3J/A（アップル）
6位 11インチiPad Wi-Fi 128GB イエロー
MD4D4J/A（アップル）
7位 Galaxy Tab A9+
SM-X210NZAAXJP（SAMSUNG）
8位 LAVIE Tab T8
T0855/KAS（NEC）
9位 LAVIE Tab Lite
TL103/KAL（NEC）
10位 LAVIE Tab T11
T1165/KAS（NEC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
