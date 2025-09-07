9月6日、アイドルグループ「さくら学院」の卒業生で女優の松井愛莉が自身のInstagramを更新。《この度、モデルのKOHEIさんと結婚する事となりました》と電撃発表。28歳の人気女優が、見事なゴールインを果たした。「松井さんは2009年にティーン向けファッション誌『ニコラ』のモデルオーディションでグランプリを受賞。専属モデルとして13歳でデビューしました。翌年、アイドルグループ『さくら学院』のメンバーとなり、12月にメ