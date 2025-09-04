ニューストップ > 国内ニュース > 岸和田前市長・永野耕平容疑者を逮捕「変だなとは思っていた」との声… 大阪府 時事ニュース 岸和田前市長・永野耕平容疑者を逮捕「変だなとは思っていた」との声も 2025年9月4日 18時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 前岸和田市長の永野耕平容疑者が4日、大阪地検特捜部に逮捕された件 選挙活動を手伝っていた男性が共同通信の取材に応じ、約1週間前を回顧した 電話番号変更の連絡があり「バタバタした様子で変だなとは思っていた」そう 記事を読む おすすめ記事 元人気アイドル、ダイアン津田のカラオケでの女性への異常行動に恐怖「怖すぎる」 2025年9月1日 0時0分 焼き肉店の倒産過去最多ペース 個人経営店は“悲鳴”…チェーン店では「複数仕入れ」でリスク回避や「配膳ロボ」で対面接客“強化” 2025年9月3日 18時52分 特捜部、前岸和田市長を逮捕 在任中、業者に入札価格漏えいか 2025年9月4日 17時22分 田中真紀子氏 責任とらぬ石破首相を断罪「国民ももっと言えばいいものの…」 ポスト石破も明言 2025年8月31日 7時0分 ＜中継＞サントリーHD・新浪会長辞任…経済界などへの影響は？ 2025年9月3日 0時9分