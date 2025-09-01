ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2025年9月1日（月）〜9月7日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■水瓶座（みずがめ座）カード：女教皇（正位置）冷静な知性と直感の両方が学びを深める時期である。知