「黒子のバスケ」「ROBOT×LASERBEAM」などで知られる漫画家・藤巻忠俊さんによる最新作「キルアオ」（週刊少年ジャンプ）のテレビアニメ化が決定しました。放送は2026年を予定。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■殺し屋39歳、謎の蜂に刺され中学生に物語の主人公は、伝説の殺し屋・大狼十三（おおがみじゅうぞう）。どんな依頼も成し遂げてきた39歳の男が、ある日謎の蜂に刺され、気がつくと13歳の中学生の