「キルアオ」アニメ化決定　伝説の殺し屋が中学生からやり直す

「黒子のバスケ」「ROBOT×LASERBEAM」などで知られる漫画家・藤巻忠俊さんによる最新作「キルアオ」（週刊少年ジャンプ）のテレビアニメ化が決定しました。放送は2026年を予定。

■ 殺し屋39歳、謎の蜂に刺され中学生に

物語の主人公は、伝説の殺し屋・大狼十三（おおがみじゅうぞう）。どんな依頼も成し遂げてきた39歳の男が、ある日謎の蜂に刺され、気がつくと13歳の中学生の姿になるも、ボスからの命令を受け、そのまま中学校に潜入することに。

個性豊かなクラスメイトたちとの学園生活に翻弄されながら、元の姿に戻る方法を探す中で、数々の事件や刺客との戦いに挑む十三。「伝説の殺し屋39歳、中学生からやり直し」というキャッチコピー通り、“青春やり直し系”アクションコメディとしての新境地が描かれる作品です。

■ ティザービジュアル＆PVも同時公開

公開されたティザービジュアルには、学生服姿で通学鞄を持ちながらも拳銃を構える十三の姿が描かれており、「普通の学生」と「殺し屋」としての二面性が強調されています。さらにティザーPVでは、激しいアクションの最中に蜂に刺され、驚きの表情で中学生に戻る十三の姿が映し出され、学園生活の幕開けを予感させるコミカルな演出も盛り込まれています。

監督を務めるのは「君に届け」や「GREAT PRETENDER」などで知られる鏑木ひろさん。キャラクターデザインは「黒子のバスケ」などに携わった大導寺美穂さん。制作は「黒子のバスケ」を手がけた黒木類さんが率いるスタジオ・CUEが担当します。

■ 藤巻忠俊さんのコメント

原作者の藤巻忠俊さんは「今まで応援してくださった読者の皆様ありがとうございました。連載は終わるんですが……幸運にもアニメにしてもらえることになりました……！放送は来年、それまで残りのコミックスも出るし個人的にも何かやろうかと思っています。凄いのか凄くないのかよくわからないキルアオをこの先もぼちぼち楽しみながらふんわり期待してアニメをお待ちください」とコメント。

2026年の放送開始に向け、今後も続報が解禁されていく予定です。

