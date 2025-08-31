無糖紅茶飲料の先駆けである大塚食品の「シンビーノジャワティストレート レッド」（以下ジャワティ）が料理人など食のプロにじわり浸透している。「ジャワティ」（500ml）1本には赤ワイン約1杯分のポリフェノールが含まれ、この渋み成分には口の中をすっきりさせる口腔内リセット作用がある。この口腔内リセット作用と原材料が紅茶のみというシンプルさが、テーブルドリンクとして食のプロから支持される主な理由となる。