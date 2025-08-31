ＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」が３１日放送され、放送４０周年の記念特番を放送することが発表された。「おまかせ！」は１９８５年１０月に放送開始され、今年１０月で４０周年を迎える。この日の放送では、４０周年記念特番が１０月５日に放送されることが発表された。ゲストとしてタレントの明石家さんまの出演も決まった。タレントの和田アキ子は?お笑い怪獣?さんまの出演に「大丈夫かなあ」と苦笑い。タレントの陣内智