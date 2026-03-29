「生放送で40年間やれたことを自分のなかで誇りに思っております」3月29日、和田アキ子が司会を務める情報バラエティ番組『アッコにおまかせ！』（TBS系）が最終回を迎え、番組への思いを語った。40年間の歴史にピリオドが打たれたが、SNSでは最終回に出演しなかった “あるタレント” に注目が集まっている。1985年にスタートした同番組は、昭和、平成、令和にわたって、日曜日のお昼の顔として認知されてきた。そんな番組の