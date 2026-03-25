４月からお散歩番組TBSは、和田アキ子が４月から火曜深夜のTBS系バラエティ番組『アッコとジャンボ』にレギュラー出演することを発表した。和田がお笑いコンビ『レインボー』のジャンボたかお（36）とコンビを組んで、東京の”隠れた名店”を探しながらお散歩する、街ブラバラエティだという。和田といえば、MCを務める『アッコにおまかせ！』（TBS系）がいよいよ来週、３月29日に最終回を迎える。３月７日、和田はラジオ番組『ゴ