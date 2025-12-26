「40周年を目標にしておりましたが、迎えることができて、これがいちばんいいタイミングだなと思って、今日発表させていただきます」11月2日、自身が司会を務める番組『アッコにおまかせ！』（TBS系）のエンディングで、和田アキ子は2026年3月末で同番組が放送終了することを発表したのだ。「2024年のパリ五輪で、女子やり投の北口榛花選手について、和田さんが『トドみたい』と発言するなど、直近では“炎上”騒動がたびたび取