【連載・住まい選びとマネー論2025・第2回】内閣官房・内閣府が運営する「いいかも地方暮らし」というウェブサイトをご存じですか？ 地方移住に関する情報や移住者へのインタビューなどをまとめたポータルサイトです。条件を満たす人が対象地域に移住して申請するともらえる「移住支援金」についても分かりやすく説明しています。今回はより分かりやすく、ポイントをまとめました。ぜひ参考にしてください。●自治体ごとに工夫あり