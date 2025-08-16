佳那晃子、69歳。映画『ザ・ウーマン』『魔界転生』『陽暉楼』、テレビドラマ『金曜日の妻たちへ』などに出演し、抜群の存在感を発揮した1980〜2000年代の人気女優だ。その美貌と、時に大胆な妖艶演技でバイプレーヤーとして長らく第一線で活躍していた。しかし、2013年、くも膜下出血で倒れ、入院とリハビリ生活を余儀なくされて表舞台から姿を消す。突然の病から12年半、その近況は聞こえてこないが、現在の彼女の病状はどうな