元女優の佳那晃子さんが3月21日、静岡県内の病院で死去した。享年70。夫・源高志さん（78）が取材に明かした。佳那さんは、映画「ザ・ウーマン」「魔界転生」「陽暉楼」、テレビドラマ「金曜日の妻たちへ」などに出演し、抜群の存在感を発揮した1980〜2000年代の人気女優。2013年、くも膜下出血で倒れ、以来、13年2カ月にわたって入院とリハビリ生活を送っていたが、古希を迎えた直後に容体が悪化したという。女優としての活躍、