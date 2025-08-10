スマホやタブレットを子どもに長時間与えてしまいがちな夏休み。そこで気になるのが目への影響だ。特に近年、子どもに増えているのが「スマホ内斜視」と呼ばれる症状。いったいどんな病気なのか？未就学児や赤ちゃんは大丈夫？親目線での気になる疑問について、小児眼科・斜視の専門医であるCS眼科クリニック院長の宇井牧子氏に聞いた。 【画像】専門医が語る育児中の親が「スマホ内斜視」になる理由 1日に2～3