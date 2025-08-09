¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê°¦¤é¤·¤¤Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌþ¤ä¤··Ï¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤É¤¦¤¾¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ 7Ëü¤¤¤¤¤Í¡ª¥­¥Ã¥º¥±ー¥¿¥¤¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Âç¥Ð¥º ata☺︎☺︎☺︎☺︎(@mataro23160076)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤È¤ÎÏ¢ÍíÍÑ¤äGPS¤È¤·¤Æ¡¢¥­¥Ã¥º¥±&#12