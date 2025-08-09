息子にキッズケータイ与えたら→母に届いた“愛のメッセージ”に7万いいね「泣いた」「永遠に見ていたい」【ママリ】

7万いいね！キッズケータイからのメッセージが大バズ

ata☺︎☺︎☺︎☺︎(@mataro23160076)さんの投稿です。子どもとの連絡用やGPSとして、キッズケータイを子どもに持たせるか悩んでいる方もいるのではないかと思います。





すぐに連絡がつく、居場所がわかるというメリットはとても大きく安心感がある一方で、使いすぎや正しい使い方ができるのかという不安もありますよね。メリットとデメリットを考慮したうえで、家庭内で使い方やルールについて決めると良さそうです。4児のママでもあるata☺︎☺︎☺︎☺︎さんは、息子さんにキッズケータイを買ってあげたそう。息子さんはどんな風にキッズケータイを使ったのでしょうか。

©︎mataro23160076

長男にdocomoのキッズケータイ購入した！

今日一日はいつでも触ってよしにしたら、めっちゃかわいいメッセージきた

息子さんにキッズケータイを買った初日、今日だけはいつでも自由に使って良いと決めたそう。さっそくataさんにメッセージを送ってくれた息子さんでしたが、いきなり「ママかならず大好き」にはキュン。どうかこのまま、まっすぐ育って…！と願わずにはいられない一言です。息子さんの言葉に対して、ていねいに返信するataさんもすてきです。



この投稿には「永久保存」「かわいい」というコメントがついていました。こんなにも愛にあふれた言葉が送られてきたら、たまりませんね。



息子さんのママへの愛を感じるとともに、幸せな様子が伝わってきて温かな気持ちになります。日ごろから「大好き」という気持ちを伝えること、一言一言にていねいに返すことの大切さを、改めて感じるエピソードでした。

愛娘の横顔が「しんちゃんほっぺ」ママの投稿に7300いいね

ぴぃ☺︎R5.9🐤(@pienpien0506)さんの投稿です。子どものほっぺはもちもちしていて、かわいいですよね。つんつんと突っつきたくなるほどです。しんちゃんこと野原しんのすけくんのほっぺは、子どものもちもちしたほっぺをよく表していることで知られていますね。



ぴぃ☺︎R5.9🐤さんは最近、娘さんのほっぺがシュッとしてきたと感じていたそう。しかし、「まだまだしんちゃんほっぺは健在」と感じた寝顔を見て、カメラに収めました。娘さんのもちもちしんちゃんほっぺに、思わず笑顔になります。

©pienpien0506

歩き始めて全体がシュッとしてきたな…って思ってたけどまだまだしんちゃんほっぺは健在だった…🙏

ずっと眺めてられるワ

見事にぷっくりとしていて、まさにしんちゃんのほっぺですね。お肌がもちもちで、うらやましくなってしまいます。子どものすやすやと眠っている姿を見ていると、温かい気持ちになりますね。どんな夢を見ているのでしょうか。



この投稿には「とろけそうなもちもちほっぺ」「お餅が食べたくなりました」といったコメントが寄せられていました。こんなにもほっぺがもちもちなのは子どもの特権。ずっと眺めていられますね。見事なしんちゃんほっぺに思わず笑顔になる、すてきな投稿でした。

「フッてしたら…」キュンとくるヘアスタイルに11万いいね

しらすさん(@1113shirasu)さんの投稿です。真っ白でふわふわな毛が特徴的なプードルのしらすくんの日常を、Xやインスタグラムで発信している飼い主さん。



しらすくんの頭についていたゴミをとるために、息をフッと吹きかけたところ、とんでもないことが起きてしまったそう。しらすくんの表情も相まって思わず笑える1枚です。

©︎1113shirasu

頭にゴミ付いてたので

フッてしたら欠けた😂

きれいに欠けて見えるしらす君の毛。頭だと思っていた部分はふわふわした毛だったのか…という衝撃的な姿。まるで顔の一部をあげたあとのアンパンマンのように、見事に欠けています。



この投稿に「食べかけのわた菓子」や「たんぽぽシステム」といったリプライがついていました。少し気だるげなしらすくんの表情は「ちょっと、欠けちゃったじゃないの」とでも言いたげでかわいいですよね。



お散歩中の1コマに癒やされる、すてきなエピソード投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）