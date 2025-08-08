軽自動車は、フロント部分の「ナンバープレート」が、車体中心から少しズレた位置に取り付けられている場合があります。「どうして真ん中じゃないんだろう…」と、疑問に思ったことはありませんか？赤城教習所グループの公式TikTokアカウント（@akagi_channel）が理由を解説しています。【動画】軽自動車のナンバープレートの位置が少しズレてる理由「しっかりエンジンを冷やすため」だった！国土交通省の決まりにより、ナンバープ