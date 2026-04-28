自動車にかかるコストをおさえる方法として、普通自動車から軽自動車に乗り換えるという選択肢があります。 普通自動車よりも軽自動車の方が、維持費が安くなりやすいためです。ただし、軽自動車に乗り換える場合は、費用差だけでなく軽自動車のメリットやデメリットも知ったうえで判断する必要があるでしょう。 今回は、普通自動車と軽自動車の自動車税や維持費の差、また軽自動車を利用するメリット・デメリットな