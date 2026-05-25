北海道旭川市の景勝地「神居古潭」にある吊り橋で、当時17歳の女子高校生Aさんが水死した事件で、殺人罪などで起訴されている内田梨瑚被告（23）。事件から2年経ち、5月25日から同被告の裁判員裁判が旭川地裁で開かれる。【写真を見る】「ラーメンすする写真アップ」でキレた内田被告が自撮りする様子。不倫疑惑が報じられた警部補Xとのバーでのツーショット写真25日から29日にかけて、連日、公判が予定され組まれている。争点