この記事をまとめると ■2025事業年度の新車販売ランキングではN-BOXが19万台超で総合首位を維持 ■登録車はトヨタが上位を独占する構図が継続し市場全体としては低調気味な状況 ■販売現場の人手不足や旧来どおりの販売手法が市場停滞の一因か N-BOXが王座を堅持も勢いは低下 自販連（日本自動車販売協会連合会）から登録車、全軽自協（全国軽自動車協会連合会）から軽自動車、それぞれの2026年3月単月締めでの車名（通称名）別