Sugar and Spiceが、初のビルボードライブ公演『Sugar and Spice SOUND MENU - Band Edition』を10月16日に横浜にて開催する。 (関連:ヴァイオリニスト NAOTOが“危機感”とともに歩んだ20年ポルノグラフィティへの想い、シーンへの視線まで語る) Sugar and Spiceは、バイオリニスト NAOTO、T-SQUAREでの活動を経て活動するピアニスト 松本圭司、ギタリスト 石成正人の3名によって2022年秋に本格始動。「甘