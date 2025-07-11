NY株式10日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均44650.64（+192.34+0.43%） S＆P5006280.46（+17.20+0.27%） ナスダック20630.66（+19.32+0.09%） CME日経平均先物39745（大証終比：+105+0.26%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続伸。トランプ大統領の通商政策を巡る不透明感の中、米株式市場は次の材料待ちとなっているようだ。市場はさらに株価を押し上げる新たな材料を待って