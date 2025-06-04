よゐこ濱口の愛車「Happy1+」 直近では“小変化”も一般的に芸能人の愛車というと、VIPのような超高級車などを想像しますが、気ままにドライブできるのが魅力な軽キャンピングカーを相棒にしているタレントもいます。それが、お笑いコンビ・よゐこの濱口優さんです。一体どのようなクルマに乗っているのでしょうか。よゐこ濱口さんの愛車「JP STAR Happy1＋（ジェーピースター ハッピーワン）」【画像】超カッコイイ！ これが