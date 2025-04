犬の嗅覚は非常に優れており、警察犬や麻薬探知犬として人間と協力しつつ仕事をしています。そんな犬には、ブドウの大敵でもある病気「うどんこ病」の匂いを嗅ぎ分けるという能力が備わっているのですが、一体なぜ匂いがわかるのかは明らかになっていませんでした。この謎について、テキサス工科大学の研究チームがひとつの仮説を立てました。Guardians of the vineyard: Canines and chemistry team up to combat powdery mildew