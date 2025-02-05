【Monster Hunter Wilds Benchmark】 2月5日 公開 カプコンは、PC（Steam）用ソフト「Monster Hunter Wilds Benchmark」を2月5日に公開した。無料で利用でき、容量は29GB程度必要となっている。 本ソフトではゲームやグラフィックの設定を行い、実際のゲームをプレイした際の快適度やフレームレートを計測できる。表示されるスコアは13,000～19,