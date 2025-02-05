TUYの取材に対し「とにかく箱ワナにかかるのを待つしかなかった」とは酒田市の担当者。 【写真を見る】酒田のクマなぜ麻酔銃を撃てず逃走を許した？新庄市と酒田市の対応の違いとその理由を担当者に聞く熊対応の課題とは（山形） おととい、酒田市の住宅がある地域にクマが出没。転々としたのち、酒田市安田の住宅の小屋に入り込み、しばらく居座った。 警察が警備をし、小屋にいるクマを包囲して箱ワナを設置。捕獲を試