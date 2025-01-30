タレントの東野幸治（57歳）が、1月29日に放送された情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（関西テレビ）に出演。MCを務めるバラエティ番組「マルコポロリ！」（関西テレビ）の新年会がなくなったと語った。番組はこの日、元タレント・中居正広氏が女性トラブル問題、フジテレビ問題を詳報。東京から大阪の番組にやって来た東野に、番組MCのフリーアナウンサー・青木源太が「いまフジテレビはCM見合わせが続いて、ACのCMがずっと流れ