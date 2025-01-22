世界的強豪であるリヴァプールで2年目を迎えた日本代表キャプテンの遠藤航。アルネ・スロット監督のもとではプレータイムが減少しているが、腐らない姿勢は指揮官も高く評価している。その遠藤が地元の理髪店を訪れたことが話題になっている。「Barbers No1」が「来てくれてありがとう」と感謝のメッセージとともに遠藤の来店と彼のカットをSNSで紹介していたのだ。 この投稿をInstagramで見る BARBERSNO1 €