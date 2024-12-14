アルネ・スロット新体制となったリバプールは、プレミアリーグでは消化が１試合少ない状況で２位チェルシーと４ポイント差で首位に立ち、チャンピオンズリーグでも開幕６連勝、リーグカップではベスト８進出と、これ以上ない前半戦を送っている。ただ、オランダ人指揮官は、ローテーションに消極的なため、日本代表MF遠藤航ら出番が限られている選手も少なくない。そんななか、現地メディア『FOOTBALL TRANSFERS』は「１月に