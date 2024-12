『NHK紅白歌合戦』でも2度のトリを務めた音楽バンド「DREAMS COME TRUE」のベース・中村正人の発言が、インターネット上で騒動になっている。12月7日に自身のXを更新した中村は、その日におこなわれたデビュー35周年ツアー「DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025 supported by U-NEXT」の愛知公演を振り返るように、《色々ご都合おありなのはお察ししますが最後のご挨拶の途中でどんどんお帰りになる多くの皆様