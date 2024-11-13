NHKは12月30日、連続テレビ小説「虎に翼」総集編を放送する。11月13日、「虎に翼」の公式SNSが「『虎に翼 総集編』放送決定！」と発表。日時は12月30日（月）、NHK総合にて、前編を午前7時20分から8時45分まで（85分）、後編を午前8時45分から10時10分まで（85分）、計170分の総集編だ。同アカウントは「物語をぎゅーっとまとめて一挙放送します！」とつづっている。