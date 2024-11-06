YouTubeチャンネル『DOGサロンpalm』に投稿された、トイプードルのトリミングの光景が44万再生を超えて注目を集めています。「鎮静剤を打ってもカットするのは難しい」と言われてしまった飼い主さんが、藁にも縋る思いで『DOGサロンpalm』でトリミングをお願いしたところ、衝撃の結末を迎えることに。この投稿を見た人からは、「なかなかここまでやってくれるトリマーさんはいないよね」「また救っちゃいましたね」と