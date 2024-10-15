【Destiny: Rising】 配信日：未定 プレイ料金：基本無料 NetEase Gamesは10月15日、Android/iOS用RPGシューティング「Destiny: Rising」を発表した。配信日は未定で、プレイ料金は基本無料。 本作は、プレイステーション 4やXboxシリーズなどで展開されてきたFPS「Destiny」の世界をベースにしたモバイル向けのRPGシュー