香取慎吾が自身のInstagramを更新し、稲垣吾郎と共に宝塚歌劇雪組公演『ベルサイユのばら−フェルゼン編−』を観劇したことを明かした。投稿では「カッコよかったきゅんキュン感動した素敵でした！」と感想を述べ、観劇の興奮を伝えた。「#ベルばら吾郎ちゃんと観に行った！」とコメントし、観劇を共にした稲垣吾郎との写真も公開。多くのファンがその様子に反応し、「わーーー吾郎さんと宝塚観劇！！！いいですね」「吾郎さん